Guerre en Ukraine : Yoon s'entretient au téléphone avec Zelensky

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants ont partagé leurs avis sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, leur éventuelle mobilisation dans le conflit en Ukraine, et discuté des mesures à prendre pour y faire face. C’est ce qu’a annoncé la présidence sud-coréenne dans la soirée.Lors de cet échange, le président sud-coréen a affirmé que son gouvernement ne restera pas les bras croisés face au « copinage militaire illicite » entre Pyongyang et Moscou. Il a ajouté que des mesures progressives seront prises et adaptées selon l’évolution de la situation.Yoon a exprimé son inquiétude quant à la possible transmission des connaissances acquises sur le champ de bataille russo-ukrainien à l'armée nord-coréenne, forte de plus d'un million de soldats. Il craint aussi un transfert de technologies militaires sensibles de la Russie vers la Corée du Nord, ce qui constituerait une menace grave pour la sécurité de la Corée du Sud.De son côté, le numéro un ukrainien a déclaré que le déploiement de troupes nord-coréennes en première ligne semblait imminent, marquant selon lui une nouvelle phase dans la guerre.Zelensky a ensuite remercié son homologue pour le soutien de Séoul et pour sa promesse d'envoyer une délégation gouvernementale à Kiev. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec les alliés, notamment en partageant activement des informations et en intensifiant la communication avec la Corée du Sud.Les deux dirigeants ont également condamné « dans les termes les plus fermes » la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Ils ont convenu de mener des concertations stratégiques pour y faire face ensemble. Dans ce cadre, Zelensky a décidé d'envoyer prochainement un envoyé spécial en Corée du Sud.