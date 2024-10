Festival international d'animation de Bucheon : « Memoir of a Snail » remporte le grand prix

Photo : YONHAP News

Le film du réalisateur Adam Elliot, « Memoir of a Snail », a remporté le grand prix pour le long métrage au 26e Festival international d'animation de Bucheon.Cette œuvre a été reconnue pour sa représentation délicate des expériences humaines en stop-motion et pour son exploration des traumatismes de la vie avec un humour chaleureux et un émerveillement enfantin.Le prix du jury pour le long métrage a été attribué à « Your letter » de Kim Yong-hwan, les distinctions spéciales pour le long métrage décernées conjointement à « Un bateau dans le jardin » de Jean-François Laguionie et « Trapezium » de Masahiro Shinohara. Enfin, Akira Amemiya a gagné le prix du public avec « Gridman Universe ».L’édition de cette année s’est déroulée du 25 au 29 octobre à Bucheon, ayant projeté 122 films d'animation de 34 pays.