Guerre en Ukraine : Yoon s'entretient au téléphone avec Trudeau

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a eu un entretien téléphonique, ce matin, avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ils ont échangé leurs points de vue, notamment sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.Au cours de l’entretien, Yoon a indiqué que la situation était d’autant plus grave que des soldats nord-coréens pourraient rejoindre le front plus vite que prévu. Il a souligné que la Corée du Sud et le Canada devraient y répondre de manière forte et unie au sein de la communauté internationale. Et d’ajouter qu’il va dépêcher un représentant à la Conférence ministérielle sur la dimension humaine de la formule de paix au Québec.Le chef du gouvernement canadien a reconnu que l’envoi de militaires nord-coréens en Russie risquait d’aggraver la guerre en Ukraine, et que cela aurait des impacts sur la sécurité dans l'ensemble de l'Europe et de la région Indo-Pacifique.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a exprimé son souhait que la réunion entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, prévue ce vendredi à Ottawa, contribue à institutionnaliser un dialogue de haut niveau sur la sécurité. Il a aussi déclaré s'attendre à ce que des entreprises du pays du Matin clair participent à des projets de renforcement de la défense canadienne pour promouvoir la coopération en matière de défense.