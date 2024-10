Yoon promet de soutenir les entrepreneurs sud-coréens résidant à l’étranger

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol s’est engagé à faire tout son possible pour soutenir les entrepreneurs sud-coréens résidant à l’étranger, pour qu'ils puissent mettre pleinement en valeur leurs compétences sur le marché international. Il a transmis son message à travers un discours lu par l'ambassadeur de Corée du Sud en Autriche lors de la cérémonie d'ouverture de l’Exposition des produits sud-coréens, qui s’est tenue mardi à Vienne.Cet événement constitue l’un des programmes conçus dans le cadre de la Korea Business Expo Vienna. Cette dernière a été organisée conjointement par l’Agence de presse Yonhap et World Okta.Le chef de l’Etat a présenté l'Autriche comme une plaque tournante du transport et de la logistique reliant l'Europe de l'Est et celle de l'Ouest. Pour lui, le pays constitue aussi une porte d’entrée vers le marché européen où les échanges avec le pays du Matin clair se développent dans divers secteurs, allant de l'automobile et des batteries jusqu'à l'industrie de la défense.Enfin, le numéro un sud-coréen a fait part de son espoir de voir cette exposition contribuer à élargir encore plus les échanges et la coopération économique entre la Corée du Sud et l'Autriche, voire ceux entre la Corée du Sud et l'Europe.