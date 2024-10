Le Festival du film coréen à Paris lève le rideau

Photo : Getty Images Bank

Le 19e Festival du film coréen à Paris a débuté mardi avec la comédie-thriller « Handsome Guys ». Il se déroulera jusqu’au 5 novembre au Publicis cinémas, sur les Champs-Elysées, avec la projection de 22 longs métrages et 58 courts métrages.Nam Dong-hyub, le réalisateur du film d’ouverture, a déclaré que c’était un honneur de présenter son premier long métrage dans la capitale française, le berceau de cinéma. Lee Hee-joon, qui a interprété Sang-gu dans le film, n’a pas caché sa curiosité de savoir ce que les spectateurs français en penseront. Contrairement à ses inquiétudes, les sous-titres en français et les performances comiques des acteurs ont suscité des rires tout au long de la projection.En plus de « Handsome Guys », « Veteran 2 », invité dans les séances de minuit du festival de Cannes de cette année, le film d’action « Escape » de Lee Jong-pil, ainsi que « Land of Happiness », une œuvre posthume de Lee Sun-kyun, la star du film « Parasite », rencontreront les spectateurs de l’Hexagone.Enfin, « Hiver à Sokcho », un long métrage adapté d’un roman écrit par l’écrivaine franco-coréenne Elisa Shua Dusapin, sera projeté comme film de clôture.