JCS : Pyongyang a tiré un ICBM présumé à un angle élevé

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit sa démonstration de force. Ce matin, elle a procédé à un nouveau tir de missile.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé « avoir détecté, vers 7h10, un missile balistique lancé depuis les environs de Pyongyang vers la mer de l’Est, située entre la péninsule et l’archipel japonais ». Selon lui, il s’agirait d’un ICBM, tiré à un angle élevé. Cela signifie que ce missile balistique intercontinental n’atteint pas sa portée maximale.L’armée sud-coréenne a redoublé de vigilance et partage les informations le concernant avec les autorités américaines et japonaises.Cette nouvelle provocation est intervenue juste après l’adoption d’une déclaration conjointe par la Corée du Sud et les Etats-Unis. A l’issue de leur nouvelle Réunion consultative sur la sécurité (SCM), tenue cette fois à Washington, leurs ministres de la Défense ont publié un texte condamnant fermement l’envoi de soldats nord-coréens en Russie.Le précédent tir nord-coréen remonte au 18 septembre. Le régime de Kim Jong-un a alors testé un nouveau type de missile balistique équipé d’une ogive super-large de 4,5 tonnes, « Hwasong-11Da-4.5 », ainsi qu’un missile de croisière.