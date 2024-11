SCM : Séoul et Washington unanimes à condamner l’envoi de soldats nord-coréens en Russie

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et américain de la Défense se sont retrouvés hier à Washington pour la 56e Réunion consultative sur la sécurité de leurs pays, mieux connue sous son acronyme anglais « SCM ».A l’issue de leurs discussions, Kim Yong-hyun et Lloyd Austin ont adopté une déclaration commune. Ils y ont exprimé leur préoccupation « face à la montée de l’instabilité dans la région à cause de la coopération militaire Pyongyang-Moscou, qui s’intensifie depuis la signature de leur nouvel accord de partenariat stratégique global ».Les deux hommes ont en même temps martelé que « cette collaboration, y compris le commerce d’armes et le transfert de hautes technologies, constituait une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ». Avant de dénoncer fortement et unanimement le fait que le rapprochement s’étende jusqu’au déploiement de troupes au-delà des livraisons de matériels militaires.Les deux parties se sont alors engagées à simuler aussi des scénarios réalistes, dont celui de l’éventuelle utilisation d’armes atomiques par le Nord, au cours de leurs prochains exercices militaires combinés.Le texte, publié hier, mentionne aussi la ligne de limite du Nord (NLL), et ce pour la première fois en six ans. Les deux alliés y ont appelé le royaume ermite à respecter cette frontière maritime intercoréenne, tracée par l’Onu à la fin de la guerre de Corée, mais contestée par le pays communiste.