SCM : Kim Yong-hyun déclare ne pas envisager l’envoi de troupes en Ukraine

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain ont donné une conférence de presse conjointe après la Réunion consultative sur la sécurité (SCM), hier au Pentagone.Interrogé alors sur l’annonce du Bureau présidentiel de Yongsan sur le possible envoi en Ukraine d’une équipe d’observation ou d’analyse de la situation militaire, Kim Yong-hyun a affirmé que c’est une mission normale confiée à l’armée. Et ce d’autant plus que la Corée du Nord déploie des troupes en Russie.Sur les largages répétés de ballons poubelles par le Nord vers le sud du 38e parallèle, l’ex-général a avancé que le régime communiste était sur le point de franchir une ligne fixée par Séoul. Selon lui, il s’agit d’une violation claire de l’armistice de 1953, voire d’un acte de provocation qui menace la sécurité des sud-Coréens. Séoul prépare donc des mesures de riposte.Le chef de la défense sud-coréenne a également appelé Pyongyang à retirer ses soldats de Russie.Après la conférence de presse, le ministre a eu un échange avec des journalistes de son pays, à l’ambassade de Corée du Sud à Washington. Là aussi, la présence de militaires nord-coréens en Russie a été évoquée.A la question des mesures que l’administration de Yoon Suk Yeol peut prendre face à ce déploiement, Kim a répondu que Séoul réagirait de façon progressive, en fonction de la situation sur place, et de concert avec la communauté internationale. Mais il a clairement déclaré ne pas envisager l’envoi d’unités militaires en Ukraine.