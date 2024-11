Josep Borrell envisage d’échanger avec Séoul sur la présence de militaires nord-coréens en Russie

Photo : YONHAP News

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est attendu à Séoul la semaine prochaine. Objet de son voyage : prendre part à un premier Dialogue stratégique sud-coréano-européen, prévu lundi prochain.En amont de ce déplacement, Josep Borrell a publié hier un communiqué. Il y a annoncé que l’agence de renseignement européenne (INTCEN) lui avait confirmé la récente information sur la présence de militaires nord-coréens sur le territoire russe. Et d’ajouter que « ce stationnement de plusieurs milliers de soldats constitue une violation nette de la Charte des Nations unies et des résolutions de leur Conseil de sécurité ».Le chef de la diplomatie européenne a ensuite expliqué que sa prochaine visite à Tokyo et à Séoul serait aussi une occasion opportune et importante pour échanger sur l’évolution de cette situation préoccupante. Il a également indiqué être en train de discuter du déploiement en question avec les pays partenaires.Sachez que Borrell va se rendre aussi au Japon avant de venir en Corée du Sud.