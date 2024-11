LE SSERAFIM en route pour les MTV Europe Music Awards 2024

Photo : YONHAP News

Le groupe sud-coréen LE SSERAFIM montera sur scène lors des MTV Europe Music Awards 2024, l'un des événements musicaux les plus prestigieux d'Europe. L'annonce a été faite par l'équipe officielle de la cérémonie via les réseaux sociaux, exprimant son enthousiasme pour la performance du groupe. LE SSERAFIM se produira lors de la cérémonie qui se tiendra le 10 novembre, une prestation qui s'annonce mémorable pour ses fans et le public européen.En plus de sa performance, LE SSERAFIM est nominé dans trois catégories cette année : « Meilleur Nouvel Artiste », « Meilleur Push » et « Meilleur K-Pop ». Ces nominations confirment l'impact grandissant du groupe sur la scène musicale internationale.Parmi les autres artistes K-pop à l'honneur, on retrouve Lisa de BLACKPINK, nommée dans quatre catégories, dont « Meilleure Collaboration ». Les groupes NewJeans et Stray Kids, ainsi que les membres de BTS, Jimin et Jungkook, figurent également dans la catégorie « Meilleur K-pop », tandis que le groupe IVE est nommé pour « Meilleur Acte Asiatique ». Une forte représentation de la k-pop donc, qui témoigne de son influence grandissante au niveau européen comme au niveau mondial.