Le Bureau tchèque pour la concurrence suspend un accord nucléaire avec KHNP

Photo : YONHAP News

En République tchèque, l’autorité de supervision de la concurrence (UOHS) a suspendu temporairement un accord nucléaire avec le groupe sud-coréen KHNP, choisi pourtant par le gouvernement de Prague comme négociateur prioritaire pour la construction de deux réacteurs à la centrale de Dukovany. C’était en juillet dernier. Et le contrat final devait être signé en mars prochain.A en croire les agences AFP et Reuters, un responsable de l’UOHS a annoncé avoir pris une telle décision en acceptant les recours juridiques déposés contre le choix de l’entreprise sud-coréenne par ses deux concurrentes, la française EDF et l'américaine Westinghouse.A ce propos, le ministère sud-coréen de l’Industrie et de l’Energie se veut rassurant. Selon lui, le gendarme tchèque de la concurrence a pris cette mesure préventive selon les règles encadrées. Et les négociations entre KNHP et le groupe public tchèque CEZ, qui avait lancé l’appel d’offres pour le projet, se déroulent normalement, suivant les procédures et le calendrier prévus.