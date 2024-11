Séoul lance une application pour faciliter l'accès aux transports publics des personnes à mobilité réduite

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé le lancement officiel de l'application « Carte d'accompagnement de Séoul » le 1er novembre. Cette application de service de transport intégré et personnalisé est conçue pour aider les personnes à mobilité réduite à utiliser les transports publics.L'application regroupe les informations de divers services précédemment gérés sur différentes plateformes, comme les itinéraires de déplacement pour personnes à mobilité réduite, les zones à accès difficile pour les piétons et la réservation de moyens de transport basés sur la géolocalisation.Elle propose également un service de réservation en temps réel de bus à plancher bas. Les utilisateurs peuvent rechercher les informations de bus via l'application, réserver un bus et monter directement à bord après réservation.En plus des bus, « Carte d'accompagnement de Séoul » permet de rechercher et de réserver divers moyens de transport, comme les taxis pour personnes handicapées ou ceux pour les jeunes parents.Pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les utilisateurs en fauteuil roulant, l'application fournit un guidage personnalisé prenant en compte les escaliers, pentes et l'emplacement des ascenseurs et escalators dans le métro.L’application sera disponible au téléchargement sur les plateformes d'applications (App Store, Play Store, One Store) à partir de 10h le 1er du mois prochain.