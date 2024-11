Photo : YONHAP News

Les arrivées de touristes étrangers ont retouvé leurs niveaux d’avant COVID-19 le mois dernier.Les chiffres sont parlants. A en croire l’Office du tourisme sud-coréen, le pays a accueilli, en septembre, un peu plus de 1 464 000 voyageurs étrangers. Soit un bond de 33 % sur un an. Il s’agit aussi d’une hausse de 0,3 % par rapport à septembre 2019, donc avant la détection des premiers cas de la maladie.Sans surprise, les Chinois ont été les plus nombreux avec plus de 420 000 individus. Derrière eux viennent les Japonais et les Taïwanais.