Tuberculose : 8 malades sud-coréens sur 10 guérissent en un an

Photo : YONHAP News

1,25 million, c’est le nombre de personnes qui sont mortes de la tuberculose en 2023 dans le monde. C’est ce qu’a fait savoir, mercredi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). C’est légèrement inférieur par rapport à l’année précédente (1,32 million). Pourtant cette dernière risque de devenir la première cause de mortalité due à une maladie infectieuse.Qu’en est la situation en Corée du Sud ? Durant les six premiers mois de 2023, 6 573 patients ont été dénombrés. Et environ huit malades sur dix ont été complètement guéris en un an. A noter que parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le pays du Matin clair est malheureusement le deuxième où on compte le plus de tuberculeux.Si vous présentez des symptômes tels qu’une toux prolongée, de la fièvre et une perte de poids, il est conseillé de consulter un médecin. Un dépistage suivi d’un traitement précoce peuvent contribuer aux chances de guérison tout comme à la non-propagation de la tuberculose.