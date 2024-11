Photo : YONHAP News

Quelle est la durée que préfèrent les sud-Coréens lorsqu’ils regardent un contenu d’animation ? D’après le livre blanc sur l’industrie de l’animation 2024 rendu public, cette semaine, par l’Agence coréenne des contenus créatifs (KOCCA), c’est la tranche « 20 à 30 minutes » qui arrive en tête. Avec 33,6 % des voix. Viennent ensuite « 30 à 60 minutes » et « 60 à 90 minutes ».Cette étude a été menée auprès de 3 500 individus, âgés entre 10 et 69 ans, qui ont visionné un contenu d’animation, plus d’une fois en 2 à 3 mois, durant ces 12 derniers mois.