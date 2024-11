Tir d'ICBM par Pyongyang : Séoul, Washington et Tokyo condamnent le lancement

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont fermement condamné, jeudi, le lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord. Ils ont ainsi publié une déclaration conjointe appelant à la cessation de ses actes provocateurs.Cho Tae-yul, Antony Blinken et Takeshi Iwaya ont indiqué qu'ils avaient discuté au téléphone pour dénoncer ce tir. Avant de souligner que cet acte violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’insister sur la nécessité de résoudre la situation par le dialogue.Les trois ministres ont affirmé qu'ils avanceraient de manière étroite avec la communauté internationale vers l'objectif de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Ils ont également déclaré qu'ils renforceraient leurs efforts pour bloquer les revenus litigieux qui financent les programmes d'armes illégaux du royaume ermite, comme ceux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques. Avant de critiquer vigoureusement l'intensification de la coopération militaire Pyongyang-Moscou.Par ailleurs, Washington a réaffirmé son engagement à défendre Séoul et Tokyo. Et les trois nations sont convenues de continuer de renforcer leur coopération en matière de sécurité.