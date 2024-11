Météo : novembre débute avec de la pluie

Photo : KBS News

Le mois de novembre commence sous la grisaille et la pluie. Ce vendredi, des précipitations sont attendues sur la grande majorité du territoire. Notamment dans le sud et sur l’île méridionale de Jeju en raison du typhon Kong-rey qui remonte vers le nord depuis Taïwan.Selon les prévisions de Météo-Corée, 80 à 150 mm de pluie devraient tomber sur la province insulaire, avec des pics à 300 mm dans ses montagnes. La partie inférieure du Jeolla du Sud devrait également être douchée : jusqu’à plus de 100 mm. Les villes de Busan et d’Ulsan ainsi que la côte sud du Gyeongsang du Sud seront aussi concernées par ces intempéries avec jusqu’à plus de 80 mm.Ces trombes d’eau devraient se poursuivre dans ces régions jusqu’à samedi matin laissant place à un ciel couvert. Néanmoins, dimanche, le soleil fera son grand retour et illuminera l’ensemble du pays.Concernant les températures, pas de grand changement. Le mercure devrait osciller aux alentours de 20°C dans l’après-midi en cette fin de semaine. En revanche, dès mardi matin, le froid est attendu.