Contrat nucléaire : Prague rejette les recours d'EDF et Westinghouse

Photo : YONHAP News

L’autorité de supervision de la concurrence (UOHS) de la République tchèque a rejeté les plaintes de l’entreprise française EDF et celle américaine Westinghouse concernant la sélection de la société sud-coréenne KHNP comme négociateur privilégié pour la construction de deux réacteurs à la centrale de Dukovany. C’est ce qu’a rapporté l’AFP.Selon l’agence de presse, dans un communiqué publié jeudi, le bureau tchèque a indiqué que la procédure concernant les recours était presque entièrement close, et que le reste avait été rejeté. De plus, les affirmations des deux entreprises concernant l'incapacité de KHNP à exécuter le contrat et la violation des principes fondamentaux de l’approvisionnement public ont également été considérées comme irrecevables. D'autres allégations dont les violations des règles de subvention ont aussi été rejetées.L’UOHS a ajouté que l'interdiction de signer le contrat, décidée mercredi, demeurerait valable jusqu'à ce que la décision finale concernant les recours entre en vigueur. Cela induit qu’en cas de recours en appel, l’accord ne pourra être conclu qu'après l'ultime confirmation du jugement.