Exportations : hausse de 4,6 % en octobre

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 4,6 % en octobre par rapport à il y a un an. Elles maintiennent ainsi une tendance à la hausse depuis 13 mois.Selon les analyses des exportations et des importations en octobre, publiées ce matin par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, le montant des expéditions s'est élevé à 57,5 milliards de dollars. Celles de semi-conducteurs, le fleuron des exportations sud-coréennes, ont crû pendant 12 mois consécutifs pour atteindre 12,5 milliards de dollars. Il s’agit d’une progression de 40,3 % par rapport à 2023. Les ventes de voitures, le deuxième produit phare, ont également grimpé de 5,5 % avec 6,2 milliards de dollars. C’est un record pour un mois d'octobre.Par région, les exportations vers la Chine se sont accrues de 10,9 % par rapport à l’année dernière, atteignant 12,2 milliards de dollars. A noter que c’est un niveau record depuis septembre 2022. Celles vers les Etats-Unis, quant à elles, ont également progressé de 3,4 % avec 10,4 milliards de dollars. Il s’agit là également du meilleur résultat jamais enregistré pour un mois d'octobre.D’autre part, les importations de la Corée du Sud le mois dernier se sont élevées à 54,3 milliards de dollars, en hausse de 1,7 %. Celles d'énergie ont diminué de 6,7 %, tandis que celles non énergétiques ont augmenté de 4,1 %. Ainsi, la balance commerciale d'octobre a affiché un excédent de 3,1 milliards de dollars. Celle mensuelle enregistre un surplus depuis 17 mois.