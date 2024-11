JCS : l’Armée mène pour la 1re fois un exercice de réponse aux menaces spatiales

Photo : YONHAP News

L’Armée sud-coréenne a mené hier un exercice de réponse aux risques spatiaux au sein de la 20e escadre de chasse, conjointement avec plusieurs agences gouvernementales. Dirigé par l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (Kasa), l'Institut coréen de science astronomique et spatiale (Kasi) et l'Agence nationale pour les incendies y ont pris part.L’entraînement repose sur un scénario dans lequel un objet spatial s'écrase sur le territoire sud-coréen. Les participants ont collaboré pour détecter et suivre l’aéronef, en calculant l'heure et le lieu d'impact présumés. Puis, ils sont intervenus après la collision afin de surveiller d'éventuelles radiations et de récupérer les débris.L'année dernière, le JCS avait organisé un exercice de gestion des menaces spatiales sous forme de discussion, et cette année, une manœuvre sur le terrain s’est déroulée. C’est une première. Selon le JCS, cet entraînement a permis de développer la procédure de réponse aux dangers spatiaux, en lien avec le système de gestion des catastrophes.