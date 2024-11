Zelensky : Pyongyang obtiendra des technologies militaires en échange de l’envoi de ses troupes en Russie

Photo : KBS

Le président ukrainien a affirmé que la compensation que Pyongyang recevrait de Moscou en échange de l'envoi de ses troupes consisterait en des technologies, comme des drones.C’est ce que Volodymyr Zelensky a mentionné lors d’une interview exclusive, accordée mercredi à la KBS à Oujhorod en Ukraine. Il a indiqué que de nombreux travailleurs nord-coréens seraient aussi probablement envoyés en Russie avec des unités de génie de l'armée. Avant d’ajouter qu'ils devraient travailler dans une installation de production de drones « Shahed » fournis par l’Iran.Le dirigeant ukrainien a par ailleurs démenti les rumeurs concernant des affrontements entre l'armée ukrainienne et celle nord-coréenne. Il a pourtant prévu qu’ils pourraient survenir plus tôt que prévu, à savoir dans les jours à venir. Avant d’avertir que si des pertes ukrainiennes étaient causées par l'armée du pays communiste sur le terrain, Kim Jong-un pourrait être poursuivi devant la Cour pénale internationale. Il n’a pas oublié d’ajouter que si des soldats nord-coréens participaient aux combats et qu’il y a avait des prisonniers, ceux-ci seraient échangés contre des captifs ukrainiens.Concernant le soutien de la part de la Corée du Sud, Zelensky a souligné l'importance de l'échange d'informations et de la coopération bilatéraux. Il a mentionné que l’assistance la plus nécessaire de la part de Séoul était un système de défense aérienne. Il a également indiqué qu'une fois la participation à la guerre des troupes nord-coréennes confirmée, Kyiv enverrait une délégation à Séoul pour discuter d’une aide militaire.