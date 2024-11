Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré hier que 8 000 soldats nord-coréens avaient été envoyés dans la région frontalière russe de Koursk. Dans cette zone se déroulent des combats intenses entre les forces ukrainiennes et russes. Antony Blinken estiment que les troupes nord-coréennes sont prêtes et devrait rejoindre le front dans les prochains jours, reposant sur des données récentes.Le secrétaire américaine à la Défense, de son côté, a affirmé que la Russie aurait formé les militaires nord-coréens aux opérations d’artillerie et de drones. Avant d’avertir qu’en cas de leur participation aux affrontements, ils deviendraient des cibles militaires. Lloyd Austin a également souligné que les renforts nord-coréens prouvent l’affaiblissement de Moscou, et que Washington continuerait d’épauler Kyiv.