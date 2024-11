Séoul et Washington condamnent la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont condamné fermement la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie et ce dans un communiqué conjoint. Petit rappel : les chefs de la diplomatie et de la défense sud-coréennes, Cho Tae-yul et et Kim Yong-hyun, et leurs homologues américains, Antony Blinken et Lloyd Austin se sont rassemblés hier à Washington pour leur 6e réunion.A cette occasion, les deux parties ont dénoncé dans les termes les plus forts leurs transferts d'armes illégaux et le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie. Avant de souligner que cette collaboration viole de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, prolonge les souffrances du peuple ukrainien et menace la stabilité de la région indopacifique et de l'Europe.Ces hauts officiels ont également indiqué avoir identifié des moyens pour répondre aux défis posés par l’élargissement de cette alliance. Avant d’ajouter qu’ils surveilleraient de près le soutien apporté par Moscou à Pyongyang, et révélerait davantage d’informations en la matière. Séoul et Washington se sont ainsi engagés à prendre des mesures nécessaires avec la communauté internationale afin de dissuader toute action illégale et déstabilisante.Enfin, les deux alliés n’ont pas oublié de fustiger le tir d’essai d’un missile balistique intercontinental du régime de Kim Jong-un, effectué hier. Ils ont affirmé que toute attaque nucléaire du Nord entraînerait une réponse immédiate, écrasante et décisive, réitérant leur volonté de dénucléariser complètement la péninsule coréenne.