Sondage : la popularité de Yoon au plus bas avec 19 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République a enregistré le niveau le plus bas depuis son arrivée au pouvoir en mai 2022. Selon le sondage réalisé par Gallup-Corée entre mardi et jeudi auprès de 1 005 personnes, seulement 19 % d’entre elles ont jugé son bilan positif. C’est une baisse d’un point par rapport à la semaine dernière. Les interrogés ont apprécié notamment sa politique diplomatique, la hausse du quota d’étudiants dans les écoles de médecine et sa détermination.Par contre, 72 % portaient un regard négatif sur Yoon Suk Yeol. Les principales raisons : sa mauvaise gestion de l’économie, la vie des citoyens et le coût de la vie, et surtout les soupçons de corruption impliquant son épouse Kim Keon-hee. Même parmi les partisans du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, les opinions sur le chef de l’Etat sont partagées, avec 44 % d’avis favorables et 44 % défavorables.En ce qui concerne les formations politiques, le taux de soutien est identique pour le PPP et le Minjoo, la première force de l’opposition, avec 32 % chacun.Cette enquête a été menée par téléphone et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.