Séoul applique de nouvelles sanctions à 11 individus et 4 entités nord-coréens

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a imposé de nouvelles sanctions unilatérales contre la Corée du Nord en réponse à son tir de missile intercontinental (ICBM), effectué hier. Selon le ministère des Affaires étrangères, 11 nord-Coréens et quatre entités en feront l’objet à partir du 6 novembre.Ces individus, dont un diplomate du nom de Choe basé à Pékin, sont impliqués dans les exportations des armes nord-coréennes et le financement pour le développement des missiles et de l’arsenal nucléaire. Les quatre entreprises dont Tongbang Construction, quant à elles, ont aidé les travailleurs nord-coréens à gagner des devises étrangères.Les transactions financières avec ces personnes et ces entités nécessitent désormais une autorisation préalable de la Commission des services financiers (FSC) ou du gouverneur de la Banque de Corée (BOK).