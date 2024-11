Météo : un doux lundi automnal

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de novembre, le pays du Matin clair bénéficie d'un ciel dégagé dans la majorité de ses régions. Malgré tout, quelques gouttes de pluie sont à prévoir dans la matinée dans la diagonale, de Mokpo à Chuncheon. Dans l’après-midi, peu de nuages à l’horizon et un soleil éclatant sont prévus.Concernant les températures, sur le chemin du travail, le mercure affiche 15°C à Séoul et 16°C à Gangneung, tandis qu'il fait plus frais, 13°C, à Busan. L'île de Jeju, quant à elle, atteint les 17°C. Dans les régions plus fraîches, Andong affiche une température de 10°C tout comme Ulsan et Daegu.Dans la seconde partie de journée, la capitale atteindra 17°C et Gangneung 21°C. Les températures les plus chaudes seront enregistrées à Jeju et Busan avec 24°C. Dans le reste du pays, les températures varieront entre 19 et 21°C.Puis, à partir de demain, les températures commenceront à chuter drastiquement, pour passer dans le négatif dans la matinée de jeudi.