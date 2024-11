LoL Worlds : cinquième victoire historique pour la T1 sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L'équipe T1, menée par le célèbre joueur d'e-sport Faker, de son vrai nom Lee Sang-hyeok, a remporté pour la cinquième fois le championnat mondial de League of Legends (LoL), un tournoi considéré comme le plus prestigieux dans le domaine du jeu vidéo compétitif.Samedi 2 novembre, la T1 a disputé la finale de LoL Worlds, qui se tenait à Londres, contre l’équipe chinoise Bilibili Gaming, membre de la ligue professionnelle chinoise (LPL). Elle a décroché une victoire renversante de 3 sets à 2, remportant ainsi le titre.League of Legends est un jeu vidéo de type « MOBA » (arène de bataille en ligne multijoueur), dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans un environnement virtuel pour détruire la base de l’équipe adverse. Le jeu est devenu l'un des plus populaires dans le monde de l'e-sport, attirant des millions de fans autour du globe. Le championnat annuel « Worlds » est l'équivalent de la coupe du monde pour les équipes qui s'affrontent dans ce jeu.La T1 avait obtenu in extremis son ticket pour les Worlds en remportant les sélections nationales, ce qui lui a permis de participer au tournoi et de défier des équipes de haut niveau. Après avoir affronté et vaincu des adversaires redoutables, l’équipe sud-coréenne a soulevé le trophée pour la cinquième fois, après 2013, 2015, 2016 et 2023. Cette nouvelle victoire confirme donc son statut de légende dans le monde de l'e-sport.Lee Sang-hyeok, alias Faker, est le capitaine de l’équipe et occupe le rôle de « mid laner », une position stratégique dans le jeu, souvent au centre des combats clés. Cette cinquième victoire a consolidé son statut de figure mythique dans la discipline. Son incroyable performance lors des moments critiques de la finale lui a valu d'être élu « MVP » (« Most Valuable Player », ou « joueur le plus précieux ») pour la première fois depuis 2016. Un retour en force et au sommet !