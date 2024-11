La Nihon Kidankyo célèbre le Nobel en incluant des victimes coréennes des bombes atomiques

Photo : YONHAP News

La « Nihon Kidankyo », qui a reçu cette année le prix Nobel de la paix, a inclus dans sa délégation un survivant coréen des bombardements atomiques.D'après l'agence de presse japonaise Kyodo News, cette confédération japonaise regroupant les organisations de survivants des bombes A et H, larguées en août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, a publié samedi dernier la liste des 31 participants qui se rendront à Oslo le 10 décembre. Parmi eux figurent Jeong Won-sul, président de l'Association des victimes coréennes de ces bombardements, ainsi que Junko Watanabe, représentante des victimes de l’accident nucléaire de Goiânia au Brésil.Depuis l'annonce de cette prestigieuse récompense, certains médias japonais ont porté un intérêt accru aux victimes coréennes. Interviewé par Tokyo Shimbun et Kyodo News, Jeong Won-sul a souligné que toutes les victimes de l'exposition aux bombardements atomiques souhaitent l'élimination totale des armes nucléaires dans le monde. Il a également exprimé le souhait de renouer le dialogue avec les victimes japonaises, une fois la question des indemnisations résolue.Exposé à la radioactivité lors du bombardement de Hiroshima, Jeong est ensuite retourné en Corée du Sud avec ses parents.Les participants à la cérémonie présenteront également leurs témoignages devant des lycéens et étudiants norvégiens.