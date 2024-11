Han Dong-hoon exhorte le président Yoon Suk Yeol à des excuses et à un remaniement

Photo : YONHAP News

Han Dong-hoon, président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), de la majorité présidentielle, a demandé aujourd'hui au président Yoon Suk Yeol de présenter des excuses publiques pour les allégations le concernant, lui et son épouse. Il a également appelé à un renouvellement complet des conseillers et secrétaires du président et à un remaniement ministériel.L'ancien ministre de la Justice a en outre demandé que l'épouse du président, Kim Keon-hee, cesse toutes ses activités publiques. Elle est accusée d'être impliquée dans une manipulation boursière, d'avoir accepté un sac de luxe et d'avoir interféré dans les nominations de candidats du PPP lors des élections législatives d'avril dernier.Par ailleurs, Han a demandé la nomination d'un inspecteur spécial, dont la mission serait d'enquêter d'éventuels faits de corruption au sein de la famille du chef de l'État.Han a formulé cette requête lors de la réunion du comité suprême du parti, tenue ce matin, à l'encontre du bureau présidentiel de Yongsan. Cette intervention survient trois jours après la divulgation d'un enregistrement téléphonique entre Yoon et Myung Tae-gyun, un intermédiaire politique au centre du scandale dans lequel Yoon Suk Yeol et Kim Keon-hee pourraient être impliqués.Han a exprimé ses regrets et assumé la responsabilité des préoccupations suscitées par ce scandale auprès de ses concitoyens, exhortant son parti à surmonter cette crise avec courage et sincérité. Il a ajouté qu’il était nécessaire que le PPP ouvre immédiatement une enquête interne concernant la nomination de l’ancienne députée Kim Young-sun.Selon cet enregistrement téléphonique et d'autres révélations, Yoon Suk Yeol aurait exercé son influence pour que son parti désigne Kim Young-sun comme candidate aux élections partielles de juin 2022, à la demande de Myung Tae-gyun.