Budget 2025 : cap sur l'innovation, le soutien social et la réforme des services publics

Photo : YONHAP News

Le budget pour 2025 se concentre sur l'amélioration de la vie quotidienne de la population et sur la nouvelle croissance du pays.C'est l'idée principale du projet budgétaire pour l'an prochain, présenté par le président sud-coréen dans son discours sur le nouveau budget. En réalité, le discours a été lu par le Premier ministre Han Duck-soo, car le chef de l'État n'a pas assisté à cette cérémonie traditionnelle, qui s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'un président sud-coréen est absent depuis 2013.Dans son discours, Yoon Suk Yeol a exprimé sa préoccupation face au vieillissement de la population et aux incertitudes pesant sur les situations internes et externes. Il a ajouté que le projet budgétaire a été élaboré dans le respect de « finances saines ».Le budget proposé pour 2025 s’élève à 677 000 milliards de wons, soit environ 452,9 milliards d'euros, marquant une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Le déficit budgétaire devrait rester inférieur au seuil initial de 2,9 % du PIB, et la dette publique n'augmenterait que de 0,8 point pour atteindre environ 48,3 %.Selon le président, ce budget traduit la volonté de son gouvernement d’élargir la protection sociale ciblée pour les classes vulnérables, de préparer les moteurs de croissance future et de renforcer la sécurité intérieure et le rôle diplomatique de la Corée du Sud sur la scène internationale.À titre d'exemple, plus de 40 000 milliards de wons, soit environ 26,7 milliards d'euros, seront investis pour alléger les dettes des petits commerçants.Une enveloppe d'environ 20 milliards d'euros sera allouée à la recherche et au développement, ainsi qu'aux secteurs de technologies de pointe tels que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la technologie quantique.Le président Yoon a également annoncé que, pour lutter contre la dénatalité, les congés de paternité seront étendus à vingt jours, et les allocations de congé parental seront considérablement augmentées. Il a ajouté que la réforme des soins de santé sera mise en œuvre pour que tous les citoyens, y compris ceux des régions éloignées, aient accès aux services médicaux nécessaires. À cette fin, plus de 20 milliards d'euros seront mobilisés.Enfin, le locataire du bureau présidentiel de Yongsan a réaffirmé sa volonté de mener à bien des réformes dans quatre domaines : la retraite, l'éducation, le travail et le système de santé. Il a exhorté les élus à adopter rapidement les lois nécessaires