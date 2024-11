Yoon Suk Yeol qualifie la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou de « menace »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré ce matin que la coopération militaire illégale entre Pyongyang et Moscou constituait une grande menace pour la sécurité de la Corée du Sud. C’est ce qu’il a formulé dans son discours lu par le Premier ministre lors d’une réunion plénière de l’Assemblée nationale sur le projet de budget pour l’année prochaine.Yoon Suk Yeol a précisé que, sur la base de la déclaration de Washington, signée en avril dernier, Séoul et Washington avaient lancé un système intégré de dissuasion élargie pour renforcer de manière significative leur capacité de dissuasion nucléaire contre Pyongyang. Il a souligné sa volonté de réaliser la vision d'un État pivot mondial, en s'appuyant sur une alliance solide entre la Corée du Sud et les États-Unis et une coopération trilatérale étroite entre ces deux derniers et le Japon.Sur le plan économique, le chef de l’Etat a indiqué que les taux élevés, l’inflation mondiale et les incertitudes sur le marché financier avaient persisté, et que le ralentissement économique des principaux pays avait abouti à une baisse des exportations sud-coréennes. Néanmoins, le numéro un a évoqué, comme succès, la hausse des exportations de semi-conducteurs et de véhicules, la sélection du pays comme soumissionnaire prioritaire pour un projet nucléaire tchèque, ainsi que des expéditions d'armement à un niveau record.Enfin, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a insisté sur l’importance de la réforme structurelle de la société. Il a souligné que les réformes dans quatre domaines, à savoir la retraite, l'éducation, le travail et le système de santé, étaient des défis à relever immédiatement pour la survie de la nation.Notamment, quant au système médical, Yoon a expliqué que son exécutif accélérerait la transformation de la structure des hôpitaux de niveau supérieur ainsi que la réforme des soins non remboursés et de l'assurance maladie. Le gouvernement prévoit aussi de mobiliser plus de 30 000 milliards de wons, soit 20 millions d’euros, au cours des cinq prochaines années pour soutenir les projets de réforme du secteur médical.