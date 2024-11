Parlement : le Minjoo décide de soutenir la suppression de l’impôt sur les revenus financiers

Photo : YONHAP News

Le président du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), a réagi, quatre jours après la divulgation partielle d'un enregistrement téléphonique entre le président Yoon Seok Yul et un certain broker politique, Myung Tae-gyun. Han Dong-hoon a déclaré que le président devait expliquer en détail aux citoyens les sujets d'inquiétude et a exhorté à des excuses publiques, ainsi qu'à une réorganisation complète de son équipe et à un remaniement ministériel.Il a également renouvelé son appel pour que Kim Keon-hee, épouse du président, suspende immédiatement ses activités publiques et pour qu'un inspecteur spécial soit nommé.Par ailleurs, Han a affirmé qu’il résisterait fermement aux tentatives du Minjoo, le premier parti de l’opposition, et de son chef Lee Jae-myung, inculpé dans une affaire criminelle, de s’opposer à la Constitution.Le Minjoo, de son côté, a décidé de soutenir la suppression de l’impôt sur les revenus d'investissement financier, prévue pour débuter en début d'année prochaine, comme proposé par le gouvernement et le parti au pouvoir. Le chef du parti, Lee Jae-myung a expliqué que la situation actuelle du marché boursier était trop complexe pour le mettre en place.Enfin, le parti démocrate a vivement dénoncé la lecture du discours budgétaire du gouvernement par le Premier ministre Han Duck-soo au lieu de Yoon. Lee a estimé que le président avait échoué à assumer ses responsabilités, tandis que le chef du groupe parlementaire, Park Chan-dae, a souligné qu'il s'agissait d'une première absence présidentielle en 11 ans, accusant Yoon de manquer de considération envers l'Assemblée nationale et le public.