Bureau présidentiel de Yongsan : le temps n’est pas aux réformes imprécises

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré, lors d’un appel avec KBS, ce matin, que le temps n’était pas aux réformes imprécises. Ses propos sont intervenus sur fond d’appels à une rénovation de la gestion des affaires publiques dans le milieu politique.Un haut responsable du bureau a expliqué qu’il allait y avoir de nombreux facteurs externes importants ce mois-ci. Selon lui, l'élection présidentielle américaine prévue mardi aura un impact significatif sur le pays du Matin clair. Le déploiement de troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine constitue également une nouvelle menace pour sa sécurité. Le fonctionnaire a fait savoir que le président de la République ajusterait son emploi du temps ce mois-ci pour communiquer et présenter sa position au public.Concernant un bureau de soutien pour la première dame Kim Keon-hee, le représentant du bureau présidentiel a indiqué que les travaux étaient toujours en cours, et que le bureau serait lancé après la mi-novembre. Alors que le Premier ministre a lu ce matin le discours de présentation du projet de budget à la place de Yoon Suk Yeol, le gouvernement a rappelé que les anciens présidents Kim Young-sam et Kim Dae-jung n'avaient jamais prononcé un tel discours. Et d’ajouter que, même si cela ne s’est pas produit depuis longtemps, ce n’est pas sans précédent que le Premier ministre fasse cette lecture.