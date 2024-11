Guerre en Ukraine : selon Kiev, plus de 7 000 soldats nord-coréens se retrouvent près de la frontière

Photo : YONHAP News

L’Ukraine affirme que plus de 7 000 soldats nord-coréens ont été déployés, fin octobre, par la Russie, près de la frontière ukrainienne. Selon des documents publiés samedi par le service de renseignement militaire ukrainien, ils seraient armés de mortiers de 60 mm, de missiles anti-char Phoenix et de lunettes de vision nocturne.A en croire les autorités militaires ukrainiennes, les nord-Coréens auraient été transférés au front par au moins 28 avions de transport militaires appartenant aux Forces aérospatiales russes. L’armée russe leur aurait fourni des armes, telles que des fusils AK-12, des mitrailleuses RPK/PKM, des fusils de sniper SVD/SVF, et des lance-grenades portables anti-chars RPG-7. D’après les mêmes sources, les soldats nord-coréens recevraient une formation dans cinq camps d'entraînement situés dans l'Extrême-Orient russe.Pour rappel, Washington avait fait savoir, le 31 octobre, que près de 8 000 militaires nord-coréens se préparaient à combattre en Ukraine.