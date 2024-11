Football : Son Heung-min rejoint l'équipe nationale pour les éliminatoires du Mondial

Photo : YONHAP News

Son Heung-min, de retour de blessure, figure à nouveau dans la liste des joueurs convoqués en équipe nationale. Le sélectionneur Hong Myung-bo a tenu aujourd’hui une conférence de presse au siège de la Fédération coréenne de football à Séoul pour annoncer les 26 joueurs qui participeront aux matchs de qualification de la zone Asie de la Coupe du Monde mi-novembre. Son, absent en octobre en raison d'une blessure, réintègre la liste, tandis que Hwang Hee-chan, en convalescence, en est écarté.Le footballeur évoluant à Tottenham s’était blessé à la cuisse en septembre lors d’un match de Ligue Europa, ce qui l’avait empêché de rejoindre la sélection en octobre. Toutefois, après avoir réalisé une passe décisive lors du match de championnat d'hier, il semble avoir retrouvé sa forme physique, et Hong Myung-bo a décidé de le convoquer pour les matchs à l'extérieur en novembre.L'équipe jouera les 5e et 6e matchs de la troisième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Koweït le 14 novembre, puis contre la Palestine le 19 novembre. La Corée du Sud est actuellement en tête du groupe B avec trois victoires, un nul et un total de 10 points, devançant la Jordanie et l'Irak.