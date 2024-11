6 travailleurs sur 10 quittent leur emploi dans l'année suivant leur embauche

Photo : KBS News

D’après une étude, seuls 4 travailleurs nouvellement embauchés sur 10 restent dans la même entreprise après un an. Le rapport de l’Agence d’information sur l’emploi de Corée, publié le 3 novembre, est intitulé « Analyse de l'évolution du taux de maintien en emploi des salariés rémunérés sur plus d'un an ». Elle s’appuie sur les données de l’assurance-emploi de 2012 à 2022 pour mesurer le taux de maintien en emploi d’une année sur l'autre.Le chiffre est passé de 42,4 % en 2012 à 41,2 en 2017, a légèrement augmenté autour de 42 % en 2018 et 2019, avant de redescendre à 39,6 en 2020 et à 40,1 en 2021 sous l’effet de la pandémie de COVID-19. Ainsi, en 2021, 6 nouveaux travailleurs sur 10 ont quitté leur emploi avant la fin de leur première année.Selon le rapport, cette situation s'explique par une baisse du nombre de nouvelles embauches, augmentant mécaniquement la durée moyenne d’emploi sans pour autant améliorer la stabilité des nouveaux postes.En 2021, le taux de maintien en emploi était de 42,4 % pour les hommes et de 37,9 pour les femmes, ces dernières étant plus susceptibles de quitter leur emploi dans l’année. Par âge, les taux étaient les plus élevés chez les trentenaires (46,0 %) et les quadragénaires (43,8 %), et les plus bas chez les personnes de 60 ans et plus (34,0 %) ainsi que chez les moins de 29 ans (37,4 %). Le niveau de maintien en emploi diminue également avec le niveau d'études.