Kamala Harris : Séoul contribue déjà beaucoup au stationnement des forces américaines

Photo : YONHAP News

La candidate démocrate Kamala Harris estime que la Corée du Sud assume des coûts importants pour le stationnement des forces américaines sur son sol.Dans une tribune spéciale envoyée samedi dernier à l'agence de presse Yonhap, la vice-présidente américaine a souligné savoir que l’alliance entre Séoul et Washington constituait le pilier de la sécurité et de la prospérité dans l'Indo-Pacifique et à l'échelle mondiale. Et d’ajouter qu’elle avait réaffirmé, en 2022, dans la Zone démilitarisée (DMZ), l'engagement indéfectible de son pays à défendre la Corée du Sud.Harris a ensuite condamné son rival Donald Trump, en affirmant qu’il demandait à Séoul de payer 10 milliards de dollars par an, alors que ce dernier finance déjà suffisamment la présence des troupes américaines. Elle l’a critiqué pour déprécier l’alliance et dévaloriser la position des USA dans l’Indo-Pacifique.Les deux nations s’étaient mis, fin octobre, d’accord sur une hausse de 8,3 % des subventions pour 2026. Elles ont convenu de relever chaque année le montant en fonction du taux de hausse des coûts de la défense du pays du Matin clair.