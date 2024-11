Météo : le froid arrive sur la Corée du Sud

Photo : KBS WORLD Radio

En ce premier mardi du mois de novembre, le pays du Matin clair bénéficie d'un ciel dégagé dans la majorité de ses régions. Malgré tout, quelques gouttes de pluie sont à prévoir tout au long de la journée sur la côte est. Dans l’après-midi, peu de nuages à l’horizon et un soleil éclatant sont prévus.Comme Météo-Corée l’avait prévu, les températures ont commencé à chuter ce matin pour atteindre le pic bas jeudi.Sur le chemin du travail, le mercure affiche 5°C à Séoul et 10°C à Gangneung, tandis qu'il fait 11°C, à Busan. L'île de Jeju, quant à elle, atteint les 13°C. Dans les terres, le thermomètre oscille entre 6 et 8°C.Dans la seconde partie de journée, la capitale atteindra 14°C, tout comme Gangneung. Les températures les plus chaudes seront enregistrées à Jeju et Busan avec 20°C. Dans le reste du pays, les températures varieront entre 15 et 16°C.