Affrontements entre l'armée ukrainienne et des soldats nord-coréens dans la région de Koursk

Photo : KBS News

Des combats ont éclaté entre l’armée ukrainienne et des soldats nord-coréens dans la région de Koursk, en Russie. C’est ce qu’a confirmé un haut responsable de la présidence ukrainienne à la KBS.L’information avait commencé à circuler après que le directeur de la lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine l’avait mentionnée hier après-midi sur Telegram. Andriy Kovalenko y avait écrit que « les premières troupes nord-coréennes ont déjà essuyé des tirs à Kourschchyna », dans la région frontalière de Koursk. Il n’avait cependant pas fourni davantage de précisions.Plus tôt dans la journée, le président Volodymyr Zelensky avait convoqué une réunion d’urgence avec son équipe, à laquelle participait le ministre de la Défense. Celui-ci lui aurait fait part de ces premiers affrontements avec les militaires du royaume ermite.Selon les services de renseignement militaire ukrainiens, environ 7 000 soldats nord-coréens sont présents dans la région pour soutenir l’armée russe. Moscou les aurait équipés de mortiers de 60 mm et de fusils d’assaut AK-12.