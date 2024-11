JCS : Pyongyang tire plusieurs missiles balistiques à courte portée

Photo : YONHAP News

A six heures à peine de la présidentielle américaine, la Corée du Nord a procédé ce matin à un nouveau tir de projectiles.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le régime de Kim Jong-un a lancé cette fois plusieurs missiles balistiques à courte portée depuis la région de Sariwon, située à environ une heure de route au sud de Pyongyang, vers la mer de l’Est. C’était vers 7h30. Et leurs caractériques sont en cours d’analyse.Il s’agit donc de sa deuxième provocation en cinq jours, la dernière en date remontant au 31 octobre. Le Nord a alors testé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-19 ». Un engin capable de frapper le continent américain.L’armée de Séoul a redoublé de vigilance et de surveillance afin de se préparer à d’éventuelles bravades supplémentaires. Elle continue en même temps à partager les informations avec Washington et Tokyo.Le nouveau lancement est intervenu, semble-t-il, en réponse aux récents exercices aériens combinés de ces trois partenaires. Ceux-ci les ont effectués ce dimanche au-dessus de l’est de l’île sud-coréenne de Jeju. La manœuvre a mobilisé notamment le bombardier américain B-1B.