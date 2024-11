Poutine reçoit la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Vladimir Poutine a reçu hier la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, en déplacement en Russie depuis le 28 octobre. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du Kremlin.Une vidéo diffusée par celui-ci montre son locataire serrant la main et échangeant avec Choe Son-hui pendant environ une minute. Celle-ci a alors transmis à son hôte les « très sincères, chaleureuses et amicales salutations » de Kim Jong-un. De son côté, Poutine a tenu à lui affirmer que « rencontrer des amis les jours de fête était une très bonne tradition », le 4 novembre étant un jour férié en Russie.Pourtant, le Kremlin avait précédemment annoncé que son chef ne prévoyait pas de rencontrer le visage de la diplomatie nord-coréenne. Mais, conscient des relations avec Pyongyang, le président russe aurait affiché sa volonté d’accorder un traitement exceptionnel à la ministre de Kim III.Au cours de leur entretien d’hier, Poutine et Choe auraient échangé sur le possible voyage, en 2025, de Kim Jong-un en Russie, en plus du déploiement de ses troupes. Sans oublier la réponse coordonnée des deux alliés au résultat de la présidentielle américaine, qui pourrait chambouler les politiques ukrainienne et nord-coréenne des Etats-Unis.En janvier dernier aussi, l’homme fort de Moscou avait rencontré Choe au Kremlin.