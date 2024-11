L’inflation à son niveau le plus bas depuis trois ans et neuf mois

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,3 % en octobre sur un an. C’est 0,3 point de moins que le mois précédent et le plus bas niveau depuis trois ans et neuf mois. Leur indice s’est alors établi à 114,69 points.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), qui a publié aujourd’hui ces données, la petite hausse est essentiellement liée au recul des cours du pétrole. En effet, le mois dernier, le coût des produits pétroliers a baissé de 10,9 % en rythme annuel, et ce dans le sillage de la chute du prix à l’international du baril et de l’effet de base.L'inflation sous-jacente, à savoir hors alimentation et énergie, a quant à elle grimpé de 1,8 % par rapport à octobre 2023.Le second vice-ministre de l’Economie et des Finances prévoit qu’en novembre, la flambée des prix devra atteindre environ 2 %.La Banque de Corée (BOK), dont l’un des principaux objectifs est la stabilité des prix, a fait état d’un chiffre similaire.