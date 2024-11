Tenue à Séoul du premier Dialogue stratégique sud-coréano-européen

Photo : Getty Images Bank

Le premier Dialogue stratégique entre la Corée du Sud et l’Union européenne a eu lieu hier à Séoul. Au cours de cette réunion, les chefs de la diplomatie des deux parties ont adopté une déclaration conjointe.Le sud-Coréen Cho Tae-yul et son homologue européen Josep Borrell y ont fortement condamné la coopération militaire nord-coréano-russe et ont aussi appelé au retrait immédiat des troupes nord-coréennes déployées en Russie.Les deux hommes ont également réaffirmé que la Corée du Nord ne pourrait jamais disposer d’un statut d’Etat nucléaire, en l’exhortant à prendre des mesures concrètes visant à se dénucléariser.Séoul et Bruxelles ont par ailleurs signé un partenariat bilatéral de sécurité et de défense. Un accord en vertu duquel ils se sont engagés à renforcer leur coopération en la matière. Il concerne un total de 15 domaines. Parmi eux, l’industrie de l'armement, la sécurité économique et maritime ou encore le désarmement. Sans parler de la non-prolifération.La Corée du Sud est le quatrième pays à avoir noué ce partenariat avec l’Union. Les deux parties organiseront désormais tous les ans un dialogue de sécurité et de défense entre leurs responsables de rang de directeur général. Elles envisagent aussi de créer un dispositif de dialogue sur la sécurité maritime et spatiale.