Entretiens diplomatiques entre la Corée du Sud et quatre pays d’Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, s’est successivement entretenu, hier, avec ses homologues kazakh et ouzbek, actuellement en visite à Séoul.Lors du tête-à-tête avec le chef de la diplomatie du Kazakhstan, Murat Nurtleu, Cho Tae-yul a souhaité que les entreprises de son pays participent à différents projets du plus grand pays d’Asie centrale. Des projets liés à l’énergie, aux chaînes d’approvisionnement ou encore à la construction automobile, entre autres.Et le ministre sud-coréen a proposé à son homologue ouzbek, Bakhtiyor Saidov, que Séoul et Tachkent déploient leurs efforts pour produire des résultats dans les domaines des chaînes d’approvisionnement des minerais essentiels et des infrastructures de transport. Les deux hommes en ont profité pour signer un plan d’action pour la coopération entre leurs ministères pour la période de 2025 à 2027.Le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun, a lui aussi rencontré ses homologues du Kirghizistan et du Tadjikistan, Asein Isaev et Sodiq Imomi. L’envoi de soldats nord-coréens en Russie, la paix dans la péninsule et la coopération en matière de chaîne de l’approvisionnement des minerais critiques s’invitaient dans leurs discussions.Sachez que les délégations diplomatiques des cinq Etats d’Asie centrale ont fait un déplacement en Corée du Sud pour un nouveau forum bilatéral de coopération, organisé hier. L’année prochaine, les deux parties vont tenir à Séoul leur premier sommet.