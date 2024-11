La Corée du Nord lance une salve de missiles balistiques à courte portée

Photo : KBS News

La Corée du Nord a procédé aujourd’hui, vers 7h30, à un nouveau tir de missiles balistiques.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que plusieurs engins, lancés depuis la région de Sariwon, située à environ une heure de route au sud de Pyongyang, sont tombés dans la mer de l’Est. Avant de s’abîmer dans ces eaux séparant la péninsule de l’archipel japonais, les projectiles ont parcouru une distance de quelque 400 km. Il s’agirait donc de missiles d’une portée relativement courte.Le JCS a martelé que tout tir de missiles balistiques à courte portée constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, qui l’interdit. Et d’ajouter que Séoul n’y restera pas indifférent et de mettre en garde Pyongyang contre ses conséquences.Le régime de Kim Jong-un enchaîne donc les démonstrations de force. Le 31 octobre, il avait testé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-19 », capable d’atteindre le continent américain.A noter aussi que son deuxième lancement en cinq jours est survenu à quelques heures seulement de l’élection présidentielle américaine.Le pays communiste aurait voulu également protester contre les derniers exercices aériens combinés de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon. Ces trois partenaires les ont menés le 3 novembre au-dessus de l’est de l’île sud-coréenne de Jeju, en réponse au tir d’essai « Hwasong-19 ». La manœuvre a mobilisé notamment le bombardier américain B-1B.L’armée de Séoul a aussitôt renforcé sa surveillance et sa vigilance et reste sur le qui-vive. Elle partage également des informations avec Washington et Tokyo.