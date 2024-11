Kim Yo-jong dénonce les derniers exercices aériens combinés Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a condamné les exercices aériens que sa voisine du Sud a organisés ce dimanche avec les Etats-Unis et le Japon. Elle l’a fait par la voix de Kim Yo-jong.Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, la sœur du dirigeant suprême a indiqué que des manœuvres combinées de cette nature se multiplient dans le sud de la péninsule et les USA y déploient leurs actifs stratégiques plus souvent qu’auparavant.Selon elle, « une augmentation explosive des exercices militaires dangereux représente une menace grave pour la paix et la stabilité non seulement de la Corée du Nord, mais aussi du monde entier ».La « dame de fer » de Pyongyang a martelé que ces entraînements étaient « un autre exemple de preuve absolue de la légitimité et de l’urgence de la ligne de renforcement de nos forces nucléaires ». Avant d’ajouter que dans le contexte actuel, cette ligne est le choix unique et le plus juste du Nord.Pour rappel, Séoul, Washington et Tokyo ont effectué cette année leurs exercices aériens conjoints à deux reprises. Et les Etats-Unis ont fait voler leurs bombardiers stratégiques au-dessus de la péninsule quatre fois.