Le ministre ukrainien de la Défense confirme les premiers combats avec des soldats nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le ministre ukrainien de la Défense a confirmé qu’il y avait eu « des combats de petite envergure » entre l’armée de son pays et des soldats nord-coréens, déployés en Russie, et que c’était les premiers affrontements officiels entre eux. Rustem Umerov en a fait part dans une interview exclusive avec la KBS, diffusée hier.Le chef de la défense a alors estimé qu’un total de cinq unités militaires du Nord seront déployées sur le front ukrainien de près de 1 500 km, au nord-est, à l’est et au sud-est. Selon lui, chaque unité compte quelque 3 000 hommes.Hier, le président Volodymyr Zelensky a de son côté affirmé qu’à ce stade, 11 000 soldats de Kim Jong-un étaient stationnés dans la région de Koursk pour y soutenir l'armée du Kremlin.Umerov a par ailleurs annoncé qu’il allait conduire en personne une délégation d’émissaires spéciaux que Zelensky envisage d’envoyer bientôt en Corée du Sud.A Séoul, le ministère de la Défense a annoncé estimer que le renfort nord-coréen dépêché en Russie compte plus de 10 000 militaires.A en croire son porte-parole, un nombre considérable d’entre eux a été déplacé sur la ligne de front. Jeon Ha-gyu a avancé une telle estimation lors d’un point presse aujourd’hui. Il a cependant évité de confirmer l’information, selon laquelle plusieurs soldats nord-coréens avaient été tués.