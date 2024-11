Financement des GIs : Séoul et Washington signent leur nouvel accord « SMA »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont officiellement signé hier leur nouvel accord dit « SMA » sur les frais que la première doit payer pour la présence de quelque 285 000 soldats américains sur son sol. Et ce, pendant les cinq ans à venir.C’est le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et l’ambassadeur américain à Séoul, Philip Goldberg qui l’ont signé.Les deux alliés sont parvenus à s’entendre, il y a un mois, après des négociations de cinq mois. L’exécutif sud-coréen doit désormais soumettre le pacte à la ratification du Parlement, pour sa mise en vigueur. Le ministère concerné, celui des Affaires étrangères, va le faire bientôt.L’accord prévoit une revalorisation de 8,3 % en 2026 par rapport à 2025, à 1,14 milliard de dollars, et l’indexation sur l’inflation annuelle pendant les quatre années suivantes.