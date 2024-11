Feu vert américain à la vente potentielle de quatre nouveaux E-7 à Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département d’Etat vient d’approuver la possible vente de quatre nouveaux E-7, avions d'alerte précoce et de contrôle (AEW&C), à la Corée du Sud pour un peu plus de 4,9 milliards de dollars.Cette annonce a été faite hier par l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA), affiliée au Pentagone. Celle-ci a précisé que le contrat comprenait aussi des équipements logistiques et des programmes de soutien concernés. Et d’ajouter qu’elle va en notifier le même jour le Congrès, qui doit valider définitivement la vente.Dans un communiqué, la DSCA a indiqué que cette transaction projetée permettrait d’« appuyer la politique de sécurité nationale et étrangère des Etats-Unis, en améliorant la sécurité de leur principal allié, dont la force est importante pour la stabilité politique et le progrès économique de la région indopacifique ».L’armée de l’air sud-coréenne exploite déjà quatre Boeing E-7 « Peace Eye », dont elle s’est procuré le premier en 2011.