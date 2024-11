Yoon Suk Yeol doit tenir une conférence de presse ce jeudi

Photo : KBS News

Le président de la République va donner une conférence de presse ce jeudi. Son cabinet a annoncé qu'il va en faire une occasion de présenter son bilan de mi-mandat et des nouvelles orientations et priorités des affaires de l’Etat.Yoon Suk Yeol doit s’exprimer également sur de multiples soupçons pesant sur son épouse Kim Keon-hee, plus particulièrement sur la récente révélation qui ébranle le pays. Il s’agit d’un gigantesque scandale d’intervention présumée du couple présidentiel dans l’investiture de candidats aux dernières élections locales et législatives par le biais d’un collaborateur de l’ombre, dénommé Myung Tae-gyun.En attendant, le Minjoo a entamé aujourd’hui ce qu’il appelle « action d’urgence » de ses élus en vue de faire voter sa nouvelle proposition de loi, visant à nommer un procureur indépendant devant élucider toutes les allégations contre la première dame.Le chef du groupe parlementaire de la principale force de l’opposition demande par ailleurs au président Yoon et sa conjointe de s’expliquer et de s’excuser en personne sur le soupçon d’ingérence dans les scrutins en question.